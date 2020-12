VIDEO | Raggi presenta le luci di Natale 2020 di Roma: “Spelacchio più bello che mai” (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – “Spelacchio” a Piazza Venezia, alberi luminosi in ogni Municipio di Roma, presepi, video-mapping, proiezioni, installazioni. Ecco le iniziative di Roma Capitale per le festivita’ natalizie 2020-2021 che la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato in conferenza stampa in Campidoglio.“Anche in questo anno particolare vogliamo che a Roma il Natale sia celebrato con la gioia che la magia unica dei giochi di luce puo’ suscitare. Il nostro ‘Spelacchio‘, ormai famoso in tutto il mondo, e’ tornato in Piazza Venezia ed e’ piu’ bello che mai. La nostra citta’ si illumina con proiezioni, video-mapping, luminarie e installazioni. Auspico che tutte queste luci, quest’anno, tengano acceso l’ottimismo dei romani e spingano ognuno di noi a guardare avanti con speranza e fiducia”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su dire (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – “Spelacchio” a Piazza Venezia, alberi luminosi in ogni Municipio di Roma, presepi, video-mapping, proiezioni, installazioni. Ecco le iniziative di Roma Capitale per le festivita’ natalizie 2020-2021 che la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato in conferenza stampa in Campidoglio.“Anche in questo anno particolare vogliamo che a Roma il Natale sia celebrato con la gioia che la magia unica dei giochi di luce puo’ suscitare. Il nostro ‘Spelacchio‘, ormai famoso in tutto il mondo, e’ tornato in Piazza Venezia ed e’ piu’ bello che mai. La nostra citta’ si illumina con proiezioni, video-mapping, luminarie e installazioni. Auspico che tutte queste luci, quest’anno, tengano acceso l’ottimismo dei romani e spingano ognuno di noi a guardare avanti con speranza e fiducia”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

reportrai3 : Dopo l’inchiesta di Report “Potere capitale”, il comandante della polizia locale di Roma Stefano Napoli ha rassegna… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre A Roma i crematori non bastano e 1300 salme attendono di essere cremate. Eppure, nel 2… - virginiaraggi : Presto torneranno a circolare in strada nuovi furgoni per il pronto intervento sui nostri autobus Atac. Dieci “offi… - LavoroLazio_com : Raggi presenta “Luci di Natale 2020 a Roma. Torna “Spelacchio” a Piazza Venezia (VIDEO) “Spelacchio” a Piazza Venez… - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… -