Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2020 ore 18 | 45

(Di martedì 8 dicembre 2020)DELL’ 8 DICEMBREORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. MALTEMPO OVUNQUE SUL TERRITORIO, CON DISAGI E ALLAGAMENTI DIFFUSI. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A24-TERAMO DOVE SONO CHIUSE LE USCITE DI CASTEL MADAMA PROPRIO PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE. IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO. CHIUSA AL TRANSITO ANCHE LA SP TURANENSE PER UNA FRANA OCCORSA AL KM 36 TRA POZZAGLIA SABINO E COLLALTO. PRESTARE ATTENZIONE. SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DI UN EPISODIO FRANOSO TRA PALESTRINA E CAVE AL KM 64+000. IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA’ A CURA DI ...