Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 07:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE COLORA LADI GIALLO NELLA PARTE NORD, ARANCIONE NEL CENTRO E ROSSO NELLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE. QUI SI SEGNALA ELEVATA CRITICITà IDRAULICA. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA IN CASO DI PIOGGIA SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE MANTENENDO UNA VELOCITÀ MODERATA, EVITANDO BRUSCHE ACCELERAZIONI, DECELERAZIONI E IMPROVVISE STERZATE. IN CASO DI STRADE ALLAGATE L’ADERNZA SARA’ RIDOTTA, OCCORRE QUINDI AUMENTARE IN MODO CONSISTENTE LA DISTANZA DI SICUREZZA, A SECONDA DELLE CONDIZIONI. SI SEGNALA FORTE PIOGGIA SU TUTTA LA A24 DAL BIVIO RACCORDO ANULARE AI CONFINI DELLA ...