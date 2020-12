“Vi svelo la trappola Ue dietro il Mes”. Tremonti gela Conte e avverte gli italiani (Di martedì 8 dicembre 2020) Lucidissimo, come sempre, Giulio Tremonti commenta, in una lunga intervista a Libero, la situazione del governo a rischio caduta sull’approvazione della riforma del Mes e, soprattutto, spiega che cosa contiene davvero questa riforma. Secondo Tremonti Conte non cadrà con il voto del 9 dicembre, ma dall’Aula uscirà un’Italia con la credibilità a pezzi e un premier in una posizione sempre più scomoda. Uno dei punti più critici del Fondo salva-Stati è racchiuso nell’articolato e nell’allegato, “in specie nell’articolo 3 e nell’Allegato III, negli obiettivi e nei criteri che sono assegnati al Mes”, fa notare Tremonti. Per capire come mai, oggi, siamo arrivati fino a questo punto è utile fare un salto indietro nel tempo, al 2008 anno delle prime crepe negli istituti bancari. Lo riassume ... Leggi su ilparagone (Di martedì 8 dicembre 2020) Lucidissimo, come sempre, Giuliocommenta, in una lunga intervista a Libero, la situazione del governo a rischio caduta sull’approvazione della riforma del Mes e, soprattutto, spiega che cosa contiene davvero questa riforma. Secondonon cadrà con il voto del 9 dicembre, ma dall’Aula uscirà un’Italia con la credibilità a pezzi e un premier in una posizione sempre più scomoda. Uno dei punti più critici del Fondo salva-Stati è racchiuso nell’articolato e nell’allegato, “in specie nell’articolo 3 e nell’Allegato III, negli obiettivi e nei criteri che sono assegnati al, fa notare. Per capire come mai, oggi, siamo arrivati fino a questo punto è utile fare un salto innel tempo, al 2008 anno delle prime crepe negli istituti bancari. Lo riassume ...

