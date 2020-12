Venezia sott’acqua, il Mose non si alza: “Situazione terribile, San Marco non regge più” (Video) (Di martedì 8 dicembre 2020) Venezia, 8 dic – Venezia è di nuovo alle prese con l’acqua alta e la marea ha raggiunto oggi un’allarmante massima di 138 centimetri. Ma l’altro aspetto decisamente preoccupante è che il Mose, la barriera che aveva difeso la città nei giorni scorsi, questa volta non si è attivato. Così l’acqua si è ripresa Venezia, con Piazza San Marco e centro storico allagati. “La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica“, ha dichiarato Carlo Alberto Tessein, Procuratore della Basilica di San Marco. “Il nartece è completamente allagato”, ha aggiunto Tessein parlando dei danni all’edificio sacro. Venezia sott’acqua, perché il Mose non è stato azionato? Ma come mai il Mose non è stato azionato? ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 dicembre 2020), 8 dic –è di nuovo alle prese con l’acqua alta e la marea ha raggiunto oggi un’allarmante massima di 138 centimetri. Ma l’altro aspetto decisamente preoccupante è che il, la barriera che aveva difeso la città nei giorni scorsi, questa volta non si è attivato. Così l’acqua si è ripresa, con Piazza Sane centro storico allagati. “La situazione è, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica“, ha dichiarato Carlo Alberto Tessein, Procuratore della Basilica di San. “Il nartece è completamente allagato”, ha aggiunto Tessein parlando dei danni all’edificio sacro., perché ilnon è stato azionato? Ma come mai ilnon è stato azionato? ...

francescopizzit : RT @Corriere: Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - cuetherain_ : Ho appena letto di Venezia ancora sott'acqua cazzo - ViorelCodrea : RT @Corriere: Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - Fiorells69 : RT @romatoday: Inferno nell'alto Adriatico: Venezia va sott'acqua, a Jesolo spiagge devastate - CrovellaAntonio : @SabinaGuzzanti Quant'e' fantastica l' Italia dispiace per la citta' di Venezia ma i Veneziani non ne possono piu'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia sott’acqua ‘Ogni umana tutela’, il nuovo volto dell’Inca Yahoo Notizie