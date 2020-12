Venezia sott’acqua, il Mose non si alza. Il procuratore di San Marco: “Situazione drammatica” (Di martedì 8 dicembre 2020) Si alza d’improvviso la marea a Venezia, a causa del maltempo. Il Mose non si alza e il centro della città finisce sotto l’acqua alta. Le condizioni meteo sono peggiorate già dalla mattinata di oggi, 8 dicembre. Subito dopo l’ora di pranzo il Centro maree del Comune ha rivisto le previsioni al rialzo annunciando un prossimo massimo di 145 cm alle 16.40 a causa del rinforzo anomalo del vento di bora. Per la città di Chioggia si prevedono circa 10cm in più. In città le sirene sono così tornate a suonare, mentre il sito del Comune avverte che “il sistema Mose non è attivo”. “La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica”, dice Carlo Alberto Tessein, procuratore della Basilica di San Marco. “Il nartece è completamente allagato – ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) Sid’improvviso la marea a, a causa del maltempo. Ilnon sie il centro della città finisce sotto l’acqua alta. Le condizioni meteo sono peggiorate già dalla mattinata di oggi, 8 dicembre. Subito dopo l’ora di pranzo il Centro maree del Comune ha rivisto le previsioni al rialzo annunciando un prossimo massimo di 145 cm alle 16.40 a causa del rinforzo anomalo del vento di bora. Per la città di Chioggia si prevedono circa 10cm in più. In città le sirene sono così tornate a suonare, mentre il sito del Comune avverte che “il sistemanon è attivo”. “La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera, dice Carlo Alberto Tessein,della Basilica di San. “Il nartece è completamente allagato – ...

Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - CdT_Online : Fermo il Mose, Venezia sott’acqua - Giosca3Giovanna : RT @RepubblicaTv: Mose non attivo, Venezia di nuovo sott'acqua: ecco Piazza San Marco allagata: Previsioni sbagliate sulla marea: il sistem… - SilvanaHansb : RT @repubblica: Maltempo, Venezia sott'acqua: polemiche sul Mose. Il procuratore di San Marco: 'Situazione drammatica' -

