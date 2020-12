Venezia-Joventut Badalona oggi | orario | tv | streaming | programma EuroCup basket

(Di martedì 8 dicembre 2020) Una Reyerin crisi di risultati, reduce da addirittura quattro sconfitte consecutive e da sei debacle nelle ultime sette partite disputate, scenderà in campoalle 20.30, in, per sfidare gli spagnoli della. Le Reyer, dopo aver preso parte a sette match, occupa il quinto posto del girone con un record di due incontri vinti e cinque persi. I lagunari, dunque, hanno assolutamente bisogno di vincere se vogliono continuare a coltivare qualche piccola speranza di passare alla fase successiva., tuttavia, è l’avversario più ostico possibile. Gli spagnoli sono in testa al gruppo A con cinque vittorie e appena due sconfitte e hanno vinto nettamente il primo scontro con. Inoltre, stanno andando molto forte anche in Liga ACB, ...

AllAroundnet : 7DAYS Eurocup #Round9 2020-21: ultime speranze per l’Umana Reyer Venezia che attende - megabasket : 7Days Eurocup Umana Reyer Venezia – Joventut Badalona: Tucci prepartita - gemin_steven98 : RT @REYER1872: ?? Gianluca Tucci: “L’incontro con Badalona è tra i più prestigiosi, è un onore giocare contro una squadra così forte e avrem… - REYER1872 : ?? Gianluca Tucci: “L’incontro con Badalona è tra i più prestigiosi, è un onore giocare contro una squadra così fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Joventut

Gianluca Tucci presenta ai nostri microfoni la sfida di 7Days Eurocup tra Umana Reyer Venezia e Joventut Badalona in programma al ...Scende in campo domani sera la Umana Reyer Venezia per il nono turno della EuroCup 2020-2021 e contro lo Joventut Badalona i veneti non possono permettersi di perdere per non essere matematicamente fu ...