Venezia, il Mose non si alza. Il procuratore di San Marco: «Situazione drammatica» (Di martedì 8 dicembre 2020) Allarme a Venezia, il Mose non si alza e il centro finisce sotto l'acqua alta. Le condizioni meteo sono peggiorate in mattinata, tanto che le previsioni di marea sono state aggiornate dal Centro... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 dicembre 2020) Allarme a, ilnon sie il centro finisce sotto l'acqua alta. Le condizioni meteo sono peggiorate in mattinata, tanto che le previsioni di marea sono state aggiornate dal Centro...

LuigiBrugnaro : Paratoie abbassate. Il #Mose con oltre 40 ore di attività consecutive ha scongiurato due maree da 130 cm. A… - matteosalvinimi : Anche nelle ultime ore il Mose ha evitato due punte di acqua alta: Venezia e i suoi cittadini sono protetti, alla f… - Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - Chiaretta_74 : RT @perchetendenza: 'Mose': Perché non è stato attivato in quanto era prevista una marea inferiore alla soglia critica dei 130 centimetri,… - Cor_Core_Acceso : RT @Corriere: Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri -