Venezia, il Mose non si alza e il centro finisce sott’acqua (Di martedì 8 dicembre 2020) Alle 15.30, con una marea che ha già superato i 130 centimetri a Venezia, le sirene tornano a suonare per un ulteriore peggioramento Il Mose non si alza e Venezia finisce sott’acqua. E’ accaduto oggi, per effetto delle piogge che stanno flagellando l’intero paese da alcuni giorni. L’opera oggi è andata in tilt, qualcosa non L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020) Alle 15.30, con una marea che ha già superato i 130 centimetri a, le sirene tornano a suonare per un ulteriore peggioramento Ilnon si. E’ accaduto oggi, per effetto delle piogge che stanno flagellando l’intero paese da alcuni giorni. L’opera oggi è andata in tilt, qualcosa non L'articolo proviene da YesLife.it.

Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - LuigiBrugnaro : Paratoie abbassate. Il #Mose con oltre 40 ore di attività consecutive ha scongiurato due maree da 130 cm. A… - matteosalvinimi : Anche nelle ultime ore il Mose ha evitato due punte di acqua alta: Venezia e i suoi cittadini sono protetti, alla f… - alegianedo : RT @janavel7: #Venezia sott'acqua. Insomma il Mose funziona, ma la burocrazia no (bisogna avvertire 48 ore prima ??. Richiesta in carta boll… - GastoneVaccari4 : Acqua alta a Venezia: massima di 122 centimetri, Mose non attivato | Procuratore Basilica San Marco: situazione dra… -