Veneto Coronavirus: il bollettino per l'8 dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) L'andamento dei contagi di Coronavirus oggi 7 dicembre in Veneto con i dati del bollettino della regione Nuovo balzo nel numero dei contagiati in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione ne conteggia 3.145 di nuovi. I casi attualmente positivi sono 79.748. I deceduti rispetto a ieri sono 113 in più. Il dato complessivo è di 4.374 morti da inizio pandemia.

Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, Governatore della regione con l’aumento dei contagi maggiore, l’ha definita una “bestialità scientifica”, quella che nei giorni di Natale e Capodanno non consentir ...

Coronavirus e Scuola, con riapertura 7 gennaio seri rischi terza ondata

Riaprire le scuole in presenza il 7 gennaio rischia di alimentare una terza ondata che sarebbe peggiore delle altre, principalmente per la concomitanza con le influenze stagionali e per lo stress dell ...

