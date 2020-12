Vale complessivamente 196 miliardi di euro il Recovery Plan del Governo italiano

Leggi su tpi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ildel196di. Sulla bozza del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – che è allo studio del Consiglio dei ministri – sono divise le risorsepee per le sei macro-aree di riferimento. Come verranno spesi i soldi La maggior parte dei fondi è destinato al green, l’area “rivoluzione verde e transizione ecologica”, con 74,3. Sono previsti per la digitalizzazione e innovazione 48,7, per il settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7, per istruzione e ricerca 19,2, sulla Parità di genere su 17,1, sulla sanità 9 ...