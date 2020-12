Vaccino Covid Pfizer: campagna al via nel Regno Unito, l’Italia attende l’ok (Di martedì 8 dicembre 2020) Somministrata la prima dose del Vaccino Pfizer nel Regno Unito: la prima a riceverlo è una novantenne di Coventry. Tempi più lunghi per l’Italia. ROBYN BECK/AFP via Getty ImagesNel Regno Unito è ufficialmente iniziata la vaccinazione contro il coronavirus. A partire dalle 6.30 di questa mattina ha preso il via la campagna di somministrazione del Vaccino anti Covid sulla popolazione: la prima a ricevere la dose per l’immunizzazione è stata una signora di 90 anni che vive a Coventry. Si tratta della prima persona in tutto il mondo a essere vaccinata al di fuori dei test clinici Pfizer-BioNTech. “Dopo essere rimasta sola per quasi un anno, finalmente posso tornare a passare del tempo con ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020) Somministrata la prima dose delnel: la prima a riceverlo è una novantenne di Coventry. Tempi più lunghi per. ROBYN BECK/AFP via Getty ImagesNelè ufficialmente iniziata la vaccinazione contro il coronavirus. A partire dalle 6.30 di questa mattina ha preso il via ladi somministrazione delantisulla popolazione: la prima a ricevere la dose per l’immunizzazione è stata una signora di 90 anni che vive a Coventry. Si tratta della prima persona in tutto il mondo a essere vaccinata al di fuori dei test clinici-BioNTech. “Dopo essere rimasta sola per quasi un anno, finalmente posso tornare a passare del tempo con ...

stanzaselvaggia : Mi piacciono il suo golfino grigio a pois, la t-shirt scema col pinguino, la tinta carota come certe dive degli ann… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - Corriere : ?? Una donna 90enne dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer - MutiLeonilde : RT @charliecarla: 'Negli Usa preoccupazione di alcuni medici: i pazienti potrebbero non presentarsi per la seconda dose a causa degli effet… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: È cominciata in Gran Bretagna la vaccinazione di massa anti-Covid -