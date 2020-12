Vaccino Covid, nel Regno Unito inizia la campagna di massa: la prima dose somministrata a una novantenne (Di martedì 8 dicembre 2020) La novantenne Margaret Keenan di Enniskillen, nell’Irlanda del Nord, è la prima persona al mondo a ricevere il Vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. E’ partito questa mattina come previsto il programma di vaccinazioni anti-Covid nel Regno Unito e la prima dose è stata somministrata, appunto, a Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima: ha ricevuto il Vaccino questa mattina alle ore 6:31 (le 7:31 in Italia) nell’Ospedale universitario di Coventry. Entro fine mese dovrebbero essere vaccinate nel Paese fino a quattro milioni di persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) LaMargaret Keenan di Enniskillen, nell’Irlanda del Nord, è lapersona al mondo a ricevere ilPfizer/BioNTech contro il-19. E’ partito questa mattina come previsto il programma di vaccinazioni anti-nele laè stata, appunto, a Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima: ha ricevuto ilquesta mattina alle ore 6:31 (le 7:31 in Italia) nell’Ospedale universitario di Coventry. Entro fine mese dovrebbero essere vaccinate nel Paese fino a quattro milioni di persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

