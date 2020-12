Vaccino Covid, mozione centrodestra: “Garantire libertà di scelta” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Garantire che a livello europeo, come a livello nazionale con il Piano Vaccini, venga garantito il rispetto di tutti i criteri fondamentali di sicurezza, universalità e gratuità del Vaccino e che sia garantito il principio di libertà di scelta dei cittadini”. Lo si legge nella mozione del centrodestra, che domani arriva in Aula, in vista del Consiglio europeo. Assicurare infine “l’appropriatezza e l’adeguatezza di tutte le comunicazioni istituzionali sulla promozione della vaccinazione di massa, evitando che passino messaggi impropri o ambigui sull’obbligatorietà della vaccinazione”, è quanto chiedono al governo da Lega-Fdi-Fi. Il centrodestra chiede quindi “un’inchiesta internazionale indipendente che certifichi eventuali mancanze sul piano della trasparenza, e ... Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020)che a livello europeo, come a livello nazionale con il Piano Vaccini, venga garantito il rispetto di tutti i criteri fondamentali di sicurezza, universalità e gratuità dele che sia garantito il principio didi scelta dei cittadini”. Lo si legge nelladel, che domani arriva in Aula, in vista del Consiglio europeo. Assicurare infine “l’appropriatezza e l’adeguatezza di tutte le comunicazioni istituzionali sulla prodella vaccinazione di massa, evitando che passino messaggi impropri o ambigui sull’obbligatorietà della vaccinazione”, è quanto chiedono al governo da Lega-Fdi-Fi. Ilchiede quindi “un’inchiesta internazionale indipendente che certifichi eventuali mancanze sul piano della trasparenza, e ...

