Vaccino anti-Covid, il piano del governo per i medici: dalla formazione all'ipotesi obbligatorietà (Di martedì 8 dicembre 2020) Il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità (Iss) stanno mettendo a punto un piano di formazione per convincere il personale sanitario a vaccinarsi contro il Covid-19. Il timore nel governo, infatti, è che l'adesione di medici, infermieri e altri dipendenti del sistema sanitario – i primi a ricevere le dosi assieme agli ospiti delle Rsa – possa rivelarsi bassa. Con pesanti ripercussioni sull'intera campagna vaccinale. Al ministero e all'Iss si evidenzia infatti come, nel personale sanitario, la tendenza a vaccinarsi sia tutt'altro che elevata. Uno scenario da evitare, nel caso del Vaccino anti-Covid, perché rischierebbe di alimentare tra i più scettici o gli indecisi il sospetto di scarsa fiducia dei ...

