Vaccino anti-Covid, arriva il primo ok della Fda americana per la Pfizer: «Efficace e sicuro» (Di martedì 8 dicembre 2020) Mentre negli Stati Uniti si litiga sui mancati ordini del Vaccino anti-Coronavirus da parte dell’amministrazione Trump, dal Food and Drug Administration (Fda), l’ente americano che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, arrivano buone notizie. Secondo l’Fda il Vaccino prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer insieme alla tedesca BioNTech è in linea con i requisiti per l’autorizzazione. In altre parole, è Efficace e sicuro. Gli esperti si riuniranno domani, 9 dicembre, per discutere della sua approvazione per uso emergenziale negli Stati Uniti, anche se il via libera alla somministrazione del Vaccino richiederà altro tempo. Vaccino Pfizer ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Mentre negli Stati Uniti si litiga sui mancati ordini del-Coronavirus da parte dell’amministrazione Trump, dal Food and Drug Administration (Fda), l’ente americano che si occuparegolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici,no buone notizie. Secondo l’Fda ilprodotto dalla casa farmaceuticainsieme alla tedesca BioNTech è in linea con i requisiti per l’autorizzazione. In altre parole, è. Gli esperti si riuniranno domani, 9 dicembre, per discuteresua approvazione per uso emergenziale negli Stati Uniti, anche se il via libera alla somministrazione delrichiederà altro tempo....

