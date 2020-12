Vaccini anti-Covid tra ricerca e business. I 6 farmaci che arriveranno in Italia (Di martedì 8 dicembre 2020) Alla fine del prossimo gennaio, 1,7 milioni di Italiani avranno avuto la buona dose di vaccino anti-Covid-19. Almeno così più volte il Conte 2 ha dichiarato, sottolineando che inizierà la somministrazione dal personale sanitario e anziani. Vedremo. Di certo, a oggi nessuna azienda farmaceutica al mondo ha avuto l'indispensabile certificazione per dare il via libera alla vendita e alla distribuzione del vaccino. Come è altrettanto certo che la produzione in tempi rapidi di un vaccino efficace contro il Coronavirus è la sfida del secolo, che sta impegnando in uno sforzo comune e senza precedenti ricercatori di tutto il mondo. Ma a che punto siamo? Attualmente i Vaccini allo studio sono centinaia. Di questi, 87 sono ancora in fase preclinica, ovvero test in vitro e su animali; altri 54 sono arrivati alla ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 dicembre 2020) Alla fine del prossimo gennaio, 1,7 milioni dini avranno avuto la buona dose di vaccino-19. Almeno così più volte il Conte 2 ha dichiarato, sottolineando che inizierà la somministrazione dal personale sanitario e anziani. Vedremo. Di certo, a oggi nessuna azienda farmaceutica al mondo ha avuto l'indispensabile certificazione per dare il via libera alla vendita e alla distribuzione del vaccino. Come è altrettanto certo che la produzione in tempi rapidi di un vaccino efficace contro il Coronavirus è la sfida del secolo, che sta impegnando in uno sforzo comune e senza precedentitori di tutto il mondo. Ma a che punto siamo? Attualmente iallo studio sono centinaia. Di questi, 87 sono ancora in fase preclinica, ovvero test in vitro e su animali; altri 54 sono arrivati alla ...

