Va assolto il padre che non mantiene la figlia maggiorenne

(Di martedì 8 dicembre 2020) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, il genitore che non provvede agli obblighi di assistenza familiare nei confronti delladivenutanon commette reato.

MelaniaGiglio1 : Qualche giorno fa gruppi di infoiati la sommergevano di commenti sulla sua frangetta... sulla frangetta... non so s… - sempernoto1 : @gb46290720 @stanzaselvaggia del padre che e' stato assolto, cosa si deve aggiungere ancora? parlare di cose serie… - paolo40488243 : @gb46290720 @stanzaselvaggia Il padre è stato assolto “perché estraneo al reato - Gladys82012839 : @LuisaAntonini Già, ancora con una questione archiviata e Boschi padre assolto. E' ora di andare avanti -

Ultime Notizie dalla rete : assolto padre

Studio Cataldi

Era stata accusata dalla nonna, poi deceduta, che riferì di diversi episodi. Il padre, dopo una prima conferma, aveva rivisto le proprie affermazioni ...Per la Cassazione, il genitore che non provvede agli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia divenuta maggiorenne non commette reato ...