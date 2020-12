USD/JPY vacilla dopo i forti PIL del Q3 del Giappone (Di martedì 8 dicembre 2020) La coppia USD/JPY si trova in un range ristretto dopo la seconda stima dei dati del PIL Giapponese e il nuovo stimolo multimiliardario da parte del governo. È quotata a 104,05, che è inferiore al massimo di ieri di 104,30. L’economia Giapponese si è ripresa nel Q3 L’economia Giapponese stava attraversando una recessione anche prima della pandemia di Covid-19. Si è contratta del 7,4% nel quarto trimestre del 2019, a cui è seguito un calo del 3,4% nel primo trimestre. L’economia è poi crollata del 28% nel Q2 a causa della risposta alla pandemia. In un rapporto di oggi, l’ufficio statistico Giapponese ha affermato che l’economia è rimbalzata del 5,3% nel terzo trimestre. Si è trattato di un aumento migliore del 5% che gli analisti si aspettavano. L’economia del Paese è cresciuta di un aumento ... Leggi su invezz (Di martedì 8 dicembre 2020) La coppia USD/JPY si trova in un range ristrettola seconda stima dei dati del PILse e il nuovo stimolo multimiliardario da parte del governo. È quotata a 104,05, che è inferiore al massimo di ieri di 104,30. L’economiase si è ripresa nel Q3 L’economiase stava attraversando una recessione anche prima della pandemia di Covid-19. Si è contratta del 7,4% nel quarto trimestre del 2019, a cui è seguito un calo del 3,4% nel primo trimestre. L’economia è poi crollata del 28% nel Q2 a causa della risposta alla pandemia. In un rapporto di oggi, l’ufficio statisticose ha affermato che l’economia è rimbalzata del 5,3% nel terzo trimestre. Si è trattato di un aumento migliore del 5% che gli analisti si aspettavano. L’economia del Paese è cresciuta di un aumento ...

ALBForexItalia : USD/JPY Livello obiettivo: 103.6750 Cuneo discendente individuato a 08-dic-2020 00:00 CET. Questo modello é ancora… - PaoloLuraschi : evidenziare un calo rilevante del rapporto di cambio GBP/USD(nella seduta di ieri pressioni sulla sterlina evidenti… - cTraderGURU : #USDJPY con una EMA200 da supporto abbiamo un ottima spinta per ambire prezzi migliori #Forecast : long a ogni swi… - CentralChartsIT : $USDJPY #USDJPY - 1H: Attualmente la tendenza ribassista è molto forte per USD/JPY. Fino a quando il corso si manti… - Romia_IA : $USDJPY #USDJPY - 1H: Attualmente la tendenza ribassista è molto forte per USD/JPY. Fino a quando il corso si manti… -

Ultime Notizie dalla rete : USD JPY Caffè&Mercati - Trading sul cambio valutario USD/JPY Investire.biz BORSE & MERCATI/ I timori di un lungo ribasso per l’azionario

I mercati azionari hanno chiuso in rialzo per ben cinque settimane consecutive. Sembra ipotizzabile quindi una fase di ribasso ...

USD/JPY: inversione long di breve dopo la figura di diamante?

I prezzi di USD/JPY hanno dato vita ad una figura di diamante, che tipicamente identifica un'inversione della tendenza in atto. Vediamo come operare ...

I mercati azionari hanno chiuso in rialzo per ben cinque settimane consecutive. Sembra ipotizzabile quindi una fase di ribasso ...I prezzi di USD/JPY hanno dato vita ad una figura di diamante, che tipicamente identifica un'inversione della tendenza in atto. Vediamo come operare ...