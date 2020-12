Usa: Biden sceglie il primo afroamericano a capo Pentagono (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA, 08 DIC - Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto il generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla Difesa. Lo riportano i media Usa, tra cui Politico e la Cnn. Austin ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA, 08 DIC - Il presidente eletto degli Stati Uniti Joeha scelto il generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla Difesa. Lo riportano i media Usa, tra cui Politico e la Cnn. Austin ...

