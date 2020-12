Usa, Biden ha scelto Austin: è il primo segretario alla Difesa afroamericano (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto il generale in pensione Lloyd Austin per la carica di segretario alla Difesa. Lo riportano i media Usa, tra i quali Politico e Cnn. Nomina storica Austin è stato il numero uno dello Us Central Command e il vicecapo di stato maggiore delle forze armate Usa. Sarà il primo afroamericano della storia a guidare il Pentagono. L’annuncio ufficiale è atteso per venerdì. In lizza c’era anche una donna, Michele Flournoy, inizialmente considerata favorita. “Ma Biden ha subito una crescente pressione – scrive Politico – perché venisse nominata una persona di colore come suo segretario alla Difesa”. Ora servirà il via ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, hail generale in pensione Lloydper la carica di. Lo riportano i media Usa, tra i quali Politico e Cnn. Nomina storicaè stato il numero uno dello Us Central Command e il vicecapo di stato maggiore delle forze armate Usa. Sarà ildella storia a guidare il Pentagono. L’annuncio ufficiale è atteso per venerdì. In lizza c’era anche una donna, Michele Flournoy, inizialmente considerata favorita. “Maha subito una crescente pressione – scrive Politico – perché venisse nominata una persona di colore come suo”. Ora servirà il via ...

