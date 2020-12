Usa 2020 | Biden nomina Lloyd Austin segretario della Difesa

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto Joehato il generale in pensione. Se confermato al Senato, sarebbe il primo afroamericano a guidare il Pentagono., 67 anni, è stato ex comandante del Central Command dal 2013 al 2016, anno in cui è andato in pensione, e vice capo di Stato maggiore dell'esercito. La scelta diè stata criticata dal New York Times. "è un abile e rispettato ex comandante – si legge nel quotidiano – ma in pensione solo dal 2016. Non è abbastanza: Un civile, non un generale da poco in pensione, dovrebbe guidare il Pentagono".