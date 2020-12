Una Vita anticipazioni: GENOVEVA offre il suo supporto a FELIPE ma… (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) farà davvero di tutto per riconquistare FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo). La dark lady comincerà quindi ad utilizzare la sua solita astuzia e offrirà il suo personale supporto all’avvocato quando si presenterà a calle Acacias il misterioso Santiago Becerra (Aleix Melé), un uomo che dimostrerà di essere il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Uno sviluppo sorprendente che porterà a diversi colpi di scena… Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Bela inizia a fare uso di farmaci dimagranti! Una Vita, news: Santiago fa saltare il matrimonio tra FELIPE e Marcia Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete ... Leggi su tvsoap (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela UnaSalmeron (Clara Garrido) farà davvero di tutto per riconquistareAlvarez Hermoso (Marc Parejo). La dark lady comincerà quindi ad utilizzare la sua solita astuzia e offrirà il suo personaleall’avvocato quando si presenterà a calle Acacias il misterioso Santiago Becerra (Aleix Melé), un uomo che dimostrerà di essere il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Uno sviluppo sorprendente che porterà a diversi colpi di scena… Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Bela inizia a fare uso di farmaci dimagranti! Una, news: Santiago fa saltare il matrimonio trae Marcia Se avete letto i nostri post dedicati alle, sapete ...

RaiTre : 'Sono rimasta partigiana tutta la vita, perché fare la partigiana è una scelta di vita'. A novantasei anni ci ha l… - Avvenire_Nei : Quel padre che non si è arreso: il bimbo paralitico ora sarà curato - trash_italiano : 'Tutti noi siamo destinati a soffrire' 'Siamo destinati a rimanere soli' MALGY UNA BOTTA DI VITA COME SOLO SAI DARLA TU #GFVIP - GerberArancio : RT @DonatoMarinelli: Poche sono le cose importanti in tutta una vita, talvolta sono nascoste fra vecchie cianfrusaglie dei frammenti di ric… - guersaci : tutte brave con le parole per prendere dei like e poi siete le prime che nella vita reale insultate h24 le ragazze… -