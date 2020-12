Una novantenne nordirlandese è la prima persona a ricevere il vaccino Pfizer (Di martedì 8 dicembre 2020) Una donna di 90 anni dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech Covid dopo la sperimentazione, per quello che è l’inizio del programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 all’University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, nel centro dell’Inghilterra. “Mi sento una privilegiata”, ha detto, citata dalla Bbc, nelle West Midlands, in Inghilterra. È partito il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall’Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato ‘V-Day’, il giorno del vaccino. I funzionari della sanità pubblica hanno chiesto ai cittadini di essere pazienti perché solo coloro che sono maggiormente a rischio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Una donna di 90 anni dell’Irlanda del Nord è laal mondo ail/BioNTech Covid dopo la sperimentazione, per quello che è l’inizio del programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 all’University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, nel centro dell’Inghilterra. “Mi sento una privilegiata”, ha detto, citata dalla Bbc, nelle West Midlands, in Inghilterra. È partito il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall’Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato ‘V-Day’, il giorno del. I funzionari della sanità pubblica hanno chiesto ai cittadini di essere pazienti perché solo coloro che sono maggiormente a rischio ...

claudiantin : @magicaGrmente22 @AntonioSocci1 Una mia zia novantenne,ospite in una Casa d Riposo a Catania,dopo un malore,viene… - LG_1974 : @filipio_ @liamfurf #Filippo, hai totalmente ragione! Agli italiani frega solo se si parla di soldi, per il resto t… - 13mari81 : @tripposauro @RosiPolimeni @BiasiMonica Certo che no, non ci pensare neanche, ma io ricordo che avessi in dotazione… - jimimmimij : @reletaeh .... ma perche cazzo ho il corpo di una novantenne che va a letto presto cristo iddio tutto il divertimento mi perdo sempre - sanasvoice : Se non ho male alle ginocchia ho male alle spalle e se non ho male alle spalle ho male alle ginocchia potrò mai viv… -

Ultime Notizie dalla rete : Una novantenne Una novantenne nordirlandese è la prima persona a ricevere il vaccino Pfizer L'HuffPost Mano nella mano anche in ospedale, la storia della coppia di 90enni che sconfigge il Covid a Prato

Ivo e Livia, coppia di 90enni pratesi sposati da più di 60 anni, stanno superando il Covid nella stessa struttura: i due sono in via di guarigione, ...

Prato, una coppia di novantenni guarisce dal Covid mano nella mano

Sessantacinque anni trascorsi sempre insieme, poi arriva il Covid e il ricovero in ospedale per una coppia di anziani di Prato con la prospettiva di non rivedersi più. Invece, le cure e l’amore fanno ...

Ivo e Livia, coppia di 90enni pratesi sposati da più di 60 anni, stanno superando il Covid nella stessa struttura: i due sono in via di guarigione, ...Sessantacinque anni trascorsi sempre insieme, poi arriva il Covid e il ricovero in ospedale per una coppia di anziani di Prato con la prospettiva di non rivedersi più. Invece, le cure e l’amore fanno ...