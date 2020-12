UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 14 al 18 dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre 2020: Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM si riavvicinano? Ecco chi ci proverà! Patrizio cerca un colloquio chiarificatore con Rossella. Niko cerca di recuperare il suo rapporto con Jimmy. Mariella informa Guido di una bella novità, che però lui non accoglie nel modo auspicato; il Del Bue non accoglie bene neanche l’arrivo di Sasà in versione “baby-sitter” disperato! Marina cerca l’aiuto di Roberto, ma così facendo finisce sempre di più nella sua trappola. Alberto ha un’amara sorpresa da Barbara e cerca disperatamente di rimediare. Rossella ha in serbo per Patrizio e Vittorio una punizione crudele. Niko non riesce facilmente a ricreare il suo rapporto con il piccolo Jimmy, che ... Leggi su tvsoap (Di martedì 8 dicembre 2020)settimanali puntate Unalda lunedì 14 a venerdì 18: Leggi anche: Daydreamer: CAN e SANEM si riavvicinano? Ecco chi ci proverà! Patrizio cerca un colloquio chiarificatore con Rossella. Niko cerca di recuperare il suo rapporto con Jimmy. Mariella informa Guido di una bella novità, che però lui non accoglie nel modo auspicato; il Del Bue non accoglie bene neanche l’arrivo di Sasà in versione “baby-sitter” disperato! Marina cerca l’aiuto di Roberto, ma così facendo finisce sempre di più nella sua trappola. Alberto ha un’amara sorpresa da Barbara e cerca disperatamente di rimediare. Rossella ha in serbo per Patrizio e Vittorio una punizione crudele. Niko non riesce facilmente a ricreare il suo rapporto con il piccolo Jimmy, che ...

