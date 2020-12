Un posto al sole, anticipazioni 10 dicembre: Roberto aiuta Marina? (Di martedì 8 dicembre 2020) Marina sarà sotto pressione a causa della grave crisi che ha investito i Cantieri Flegrei-Palladini, ma ad un certo punto potrà contare su un alleato insospettabile. Le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda giovedì 10 dicembre, rivelano che Roberto mandando avanti il suo diabolico piano, fingerà di supportarla nel contrastare lo sciopero degli operai. Intanto, Alberto rischierà di cedere alle avances di Barbara mentre Niko riuscirà a dimostrare ai genitori di non fare uso di stupefacenti e così il suo rapporto con Renato migliorerà. Un posto al sole, spoiler 10 dicembre: Niko dimostra ai genitori di non fare uso di stupefacenti Gli spoiler Un posto al sole riguardanti la puntata ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 dicembre 2020)sarà sotto pressione a causa della grave crisi che ha investito i Cantieri Flegrei-Palladini, ma ad un certo punto potrà contare su un alleato insospettabile. LeUnalinerenti la puntata in onda giovedì 10, rivelano chemandando avanti il suo diabolico piano, fingerà di supportarla nel contrastare lo sciopero degli operai. Intanto, Alberto rischierà di cedere alle avances di Barbara mentre Niko riuscirà a dimostrare ai genitori di non fare uso di stupefacenti e così il suo rapporto con Renato migliorerà. Unal, spoiler 10: Niko dimostra ai genitori di non fare uso di stupefacenti Gli spoiler Unalriguardanti la puntata ...

