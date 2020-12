Un festival della canzone italiana d' opera

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 8 dicembre 2020) Giovanni Gavazzeni Voci e danzatori da promuovere. Per il resto, mancava la giuria di qualità Di questi tempi nel teatro in musica si corre una gimcana, i cui ostacoli, più dei tamponi, sono i cangianti e criptici decreti. Massimo rispetto per chi devere in queste condizioni confuse, ma le ragioni che hanno spinto a scegliere per l'inaugurazioneScala il formato di una specie di concerto Martini&Rossi allargato, offrendo capolavori in pillole, è quanto meno discutibile. Nulla da eccepire per una serata a inviti o sponsorizzata ma nel teatro riformato dagli arbitrii impresariali da Arturo Toscanini, nel teatro che, sfollato al Lirico causa le bombe alleate, allestiva opere mentre nelle strade si sparava, si sarebbe preferito ascoltare un titolo vero, dato in forma qualsivoglia, semi-scenica o di concerto. Si poteva fare ...