Un agognato ritorno in teatro

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ieri mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle Feste al Massimo, quindici appuntamenti che punteggeranno questo periodo, uno splendido preludio in streaming a quando, a fine emergenza, il Verdi potrà riabbracciare il proprio pubblico Di OLGA CHIEFFI Conferenza stampa in presenza e in streaming, ieri mattina, “Le Feste al Massimo”. Era indubbio che quanti hanno abitudine a frequentare teatri e sale da concerto non avrebbero mai perso l’occasione di varcare di nuovo la soglia del Verdi. Emozione palpabile per tutti, per il Sindaco Enzo Napoli, per l’assessore Antonia Willburger, per il Maestro Antonio Marzullo, per il regista Riccardo Canessa, per il baritono Paolo Bordogna che inaugurerà stasera il cartellone. Esiste un legame stretto tra il pensiero filosofico dell’esistenza e della ragione umane e il sapere del progettare-costruire, entrambe hanno un comune, e ...