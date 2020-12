Ultimi sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi secondo Swg (Di martedì 8 dicembre 2020) La Lega torna a scendere in termini di consensi. Niente di eclatante, ma il Carroccio questa settimana subisce un lieve calo proprio mentre un altro partito della maggioranza, al contrario riesce a conquistare qualche preferenza in più. A sostenerlo sono gli Ultimi sondaggi politici realizzati da Sgw Italia per l’appuntamento del lunedì sera con il telegiornale di La7. Oltre alle intenzioni di voto, è stata chiesta agli intervistati anche un’opinione sulla maggioranza di governo e sui vari rumors di crisi e rimpasto che negli Ultimi giorni hanno riempito i giornali. >> Leggi anche: Napoli, bimba di 6 mesi salvata dalla Sma con il farmaco più costoso al mondo Ultimi sondaggi politici, le percentuali dei partiti Ecco le ... Leggi su urbanpost (Di martedì 8 dicembre 2020) La Lega torna a scendere in termini di consensi. Niente di eclatante, ma il Carroccio questa settimana subisce un lieve calo proprio mentre un altro partito della maggioranza, al contrario riesce a conquistare qualche preferenza in più. A sostenerlo sono glirealizzati da Sgw Italia per l’appuntamento del lunedì sera con il telegiornale di La7. Oltre alledi, è stata chiesta agli intervistati anche un’opinione sulla maggioranza di governo e sui vari rumors di crisi e rimpasto che negligiorni hanno riempito i giornali. >> Leggi anche: Napoli, bimba di 6 mesi salvata dalla Sma con il farmaco più costoso al mondo, le percentuali dei partiti Ecco le ...

