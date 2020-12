Ue: Confindustria con altri 4 Paesi, 'Recovery Plan sia operativo senza altri ritardi'(2) (Di martedì 8 dicembre 2020) (Adnkronos) - Le cinque Confindustrie europee rappresentano le imprese dei Paesi a cui saranno destinati circa i due terzi delle sovvenzioni del piano di fondi Recovery and Resilience Facility. Gli Stati membri, si legge nella missiva, devono "coinvolgere le parti sociali sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e definire regole semplici e chiare per assicurarne un'effettiva operatività". Per Business Europe, l'economia europea subirà un crollo pari al 7,3% del pil nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Nel corso delle ultime settimane, per effetto della seconda ondata, la situazione è ulteriormente peggiorata. Sebbene i dati ufficiali mostrino solo lievi aumenti della disoccupazione, in realtà, secondo le stime, la diminuzione delle ore lavorate sarà equivalente a 18 milioni di posti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) (Adnkronos) - Le cinque Confindustrie europee rappresentano le imprese deia cui saranno destinati circa i due terzi delle sovvenzioni del piano di fondiand Resilience Facility. Gli Stati membri, si legge nella missiva, devono "coinvolgere le parti sociali sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e definire regole semplici e chiare per assicurarne un'effettiva operatività". Per Business Europe, l'economia europea subirà un crollo pari al 7,3% del pil nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Nel corso delle ultime settimane, per effetto della seconda ondata, la situazione è ulteriormente peggiorata. Sebbene i dati ufficiali mostrino solo lievi aumenti della disoccupazione, in realtà, secondo le stime, la diminuzione delle ore lavorate sarà equivalente a 18 milioni di posti ...

Confindustria : Nel 2019 l’Italia è passata da 8° a 7° potenza industriale al mondo. Un motivo di orgoglio che dimostra come servan… - TV7Benevento : Ue: Confindustria con altri 4 Paesi, 'Recovery Plan sia operativo senza altri ritardi'(2)... - TV7Benevento : **Ue: Confindustria con altri 4 Paesi, 'Recovery Plan sia operativo senza altri ritardi'**... - fiordisale : RT @cocchi2a: Confindustria & co vogliono riuscire a mettere le mani sul recovery @RenatoSouvarine @fiordisale @QuintilioC @Andyesti http… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Sfido gli iscritti della Confindustria, a negare di non aver preso mai Denari dallo Stato, con la dicitura; Rilancio O… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria con Sicrea salvata dall’aquila di Confindustria La Gazzetta di Reggio Ue: Confindustria con altri 4 Paesi, 'Recovery Plan sia operativo senza altri ritardi'(2)

I cittadini e le imprese europee aspettano con ansia il via libera al Piano per la ripresa", sottolineano le associazioni dei cinque Paesi Ue nella missiva ed esortano i leader Ue a "unire le forze e ...

Statali: confermato lo sciopero del 9 dicembre. Il 10 tavolo con Dadone

La pubblica amministrazione conferma lo sciopero previsto per il 9 dicembre: "Non ci sono risposte adeguate su assunzioni, sicurezza e contratti" ...

I cittadini e le imprese europee aspettano con ansia il via libera al Piano per la ripresa", sottolineano le associazioni dei cinque Paesi Ue nella missiva ed esortano i leader Ue a "unire le forze e ...La pubblica amministrazione conferma lo sciopero previsto per il 9 dicembre: "Non ci sono risposte adeguate su assunzioni, sicurezza e contratti" ...