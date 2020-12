Tutte le volte in cui l’Egitto ha provato a ostacolare la verità su Giulio Regeni (Di martedì 8 dicembre 2020) (foto: Stefano Montesi/Corbis/Getty Images)Il 26 gennaio del 2016 iniziava la storia della morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’università di Cambridge ucciso al Cairo, dove si trovava per completare una tesi di dottorato sui sindacati indipendenti egiziani. A quasi cinque anni di distanza dalla sua sparizione – e dal successivo ritrovamento del corpo, avvenuto il 3 febbraio dello stesso anno lungo la superstrada che collega Il Cairo ad Alessandria – su quella storia non è ancora stata scritta la parola fine, lasciando aperto un caso giudiziario che, ad oggi, presenta ancora numerosi punti oscuri. Nei giorni scorsi il capo della procura di Roma, Michele Prestipino, e il procuratore generale d’Egitto, Hamada al Sawi, si sono dati appuntamento in videoconferenza per tirare le somme sullo stato delle rispettive indagini, un incontro che ha ... Leggi su wired (Di martedì 8 dicembre 2020) (foto: Stefano Montesi/Corbis/Getty Images)Il 26 gennaio del 2016 iniziava la storia della morte di, il ricercatore italiano dell’università di Cambridge ucciso al Cairo, dove si trovava per completare una tesi di dottorato sui sindacati indipendenti egiziani. A quasi cinque anni di distanza dalla sua sparizione – e dal successivo ritrovamento del corpo, avvenuto il 3 febbraio dello stesso anno lungo la superstrada che collega Il Cairo ad Alessandria – su quella storia non è ancora stata scritta la parola fine, lasciando aperto un caso giudiziario che, ad oggi, presenta ancora numerosi punti oscuri. Nei giorni scorsi il capo della procura di Roma, Michele Prestipino, e il procuratore generale d’Egitto, Hamada al Sawi, si sono dati appuntamento in videoconferenza per tirare le somme sullo stato delle rispettive indagini, un incontro che ha ...

OfficialHCL : Lugano non ti dimenticherà mai Max, grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato! ???? Il tuo carattere e le tue… - mante : Tutte le volte che leggo una dichiarazione di Grillo penso a come diavolo sia stato possibile aver affidato a una p… - pisto_gol : Probabilmente @reportrai3 è-non da oggi-il miglior programma di tutta la tv italiana. Purtroppo è anche la tragica… - marialaurai2 : RT @luciodigaetano: Ho letto che @RickDuFer è stato criticato per aver chiesto come sia possibile che i dipendenti pubblici perdano la paga… - CloudyKant : RT @NadiaPasticcio: Tutte le volte che ho dato seconde possibilità, che mi sono incaponita nel portare avanti da sola, qualcosa che doveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte volte Tutte le volte in cui l’Egitto ha provato a ostacolare la verità su Giulio Regeni Wired.it "Ho visto sparire troppe banche toscane Innaturale la fusione tra Unicredit e Mps"

Il presidente della Regione Giani all’attacco: "La Toscana non può reggere 6mila esuberi, l’Europa sarà più tollerante e concederà la proroga" ...

"Casse d’espansione, qui si vive nel terrore"

Lo sfogo di residenti e politici: "Collaudo atteso a lungo e avvenuto solo in piena emergenza. Ora il Governo prenda provvedimenti" ...

Il presidente della Regione Giani all’attacco: "La Toscana non può reggere 6mila esuberi, l’Europa sarà più tollerante e concederà la proroga" ...Lo sfogo di residenti e politici: "Collaudo atteso a lungo e avvenuto solo in piena emergenza. Ora il Governo prenda provvedimenti" ...