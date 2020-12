Trump “fermato dagli alieni” perché voleva “svelare i loro segreti”, la teoria di un ex generale israeliano (Di martedì 8 dicembre 2020) Donald Trump sarebbe stato fermato dagli alieni in quanto stava per rivelare i loro segreti al mondo intero. Per questo, secondo una lettura che sta circolando in questi giorni sui social internazionali, il tycoon avrebbe perso le elezioni. Queste dichiarazioni non arrivano da un blogger indipendente né da una pagina social dall’alto contenuto cringe. A parlare è Haim Eshed, generale in pensione ed ex capo del programma di sicurezza spaziale, ruolo che ha ricoperto in Israele per 30 anni. Cosa dice Haim Eshed? Secondo Meaww.com, sito che i nostri lettori ci segnalano, la dichiarazione di Haim Eshed è comparsa su 7 Days, settimanale del quotidiano israeliano Yedioth Aharonoth al quale l’ex generale ha affidato la sua confessione. Secondo Eshed, in poche parole, gli alieni non hanno ... Leggi su bufale (Di martedì 8 dicembre 2020) Donaldsarebbe stato fermatoalieni in quanto stava per rivelare isegreti al mondo intero. Per questo, secondo una lettura che sta circolando in questi giorni sui social internazionali, il tycoon avrebbe perso le elezioni. Queste dichiarazioni non arrivano da un blogger indipendente né da una pagina social dall’alto contenuto cringe. A parlare è Haim Eshed,in pensione ed ex capo del programma di sicurezza spaziale, ruolo che ha ricoperto in Israele per 30 anni. Cosa dice Haim Eshed? Secondo Meaww.com, sito che i nostri lettori ci segnalano, la dichiarazione di Haim Eshed è comparsa su 7 Days, settimanale del quotidianoYedioth Aharonoth al quale l’exha affidato la sua confessione. Secondo Eshed, in poche parole, gli alieni non hanno ...

Ninamimi85 : Come ci prende per culo @repubblica? Così. Israele non ha mai fermato l'annessione né ci ha rinunciato. Ufficialmen… - pixel_di : ?? ?????? .. ancora il pazzo presidente americano, viene fermato ! Bene , Vada A Casa ! Go Home #trump… - DiGiacomoV : Il populismo di Trump si è fermato molto lontano dai veri problemi e bisogni delle future generazioni del suo paese… - bastulio : NO il TSO no di nuovo! Io sono stato rapito dagli alieni so cosa vogliono farvi! Stanno sperimentando da anni un va… - toninog2 : Felice Mometti: Chi ha fermato Donald #Trump? Una #tragedia promessa finita in #farsa e il comando del #capitale -

