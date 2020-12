Tremonti svela dove si nasconde il trappolone del Mes E spiega qual è l’articolo che può fregarci

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 dicembre 2020) Attenzione al. E’ l’allarme di Giulio: se approviamo il Mes, l’Europa potrà commissariarci. In estrema sintesi l’ex ministro dell’Economia nei governi Berlusconiè lo scenario da evitare in una lunga intervista su Libero. Nella discussione sul Meccanismo europeo di stabilità, c’è un anello debolissimo, Giuseppe Conte, un premier che “vota su di un Trattato ma dice che ne vuole un altro, niente male per il leader di un Paese (che è stato) fondatore“. Mes,i sono i rischi La trappola di cui parla l’economista si annida però nell’articolato e nell’allegato: “in specie nel3 e nell’Allegato III, negli obiettivi e nei criteri che sono assegnati al Mes“. Che vuol dire? Cosa è contenuto in queste righe? Per il Mes, si ...