Transizione energetica sì, ma sempre ancorati alla realtà del lavoro (Di martedì 8 dicembre 2020) Siamo molto dispiaciuti di aver generato sconcerto alle autrici della lettera aperta ai compagni della Cgil pubblicata dal manifesto il giorno 4 dicembre. Tuttavia, se generare sconcerto si dimostrasse utile ad aprire una discussione sui temi della Transizione energetica abbandonando le emotività e le ideologie e partendo dalla realtà delle condizioni del nostro Paese, siamo pronti a confrontarci. Le accuse che vengono fatte alla nostra categoria sono ingiuste, sbagliate, ingenerose e dimostrano una scarsa conoscenza della storia del sindacato dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

