Traffico Roma del 08-12-2020 ore 19:30 (Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ho appuntamento con informazione sulla viabilità del Traffico nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nessun’altra autostrade incidente invece all’interno della galleria Giovanni XXIII a scendere o veloce in direzione dello Stadio Olimpico Al momento la polizia locale sta provvedendo alla chiusura della galleria e dei relativi ingressi deviazioni possibili lungo via Cortina d’Ampezzo via della Camilluccia un via Trionfale altro incidente al Trieste in via di Santa Costanza con rallentamenti all’altezza di via Tolmino disagi Oderisi da Gubbio per un altro incidente incidente avvenuto in prossimità di via Luigi Biolchini della zona Naturalmente quella di viale Marconi sulla restante rete viaria cittadina non molto Traffico registrato in questi spostamenti ancora condizionati e penalizzati dal ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione ho appuntamento con informazione sulla viabilità delnessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nessun’altra autostrade incidente invece all’interno della galleria Giovanni XXIII a scendere o veloce in direzione dello Stadio Olimpico Al momento la polizia locale sta provvedendo alla chiusura della galleria e dei relativi ingressi deviazioni possibili lungo via Cortina d’Ampezzo via della Camilluccia un via Trionfale altro incidente al Trieste in via di Santa Costanza con rallentamenti all’altezza di via Tolmino disagi Oderisi da Gubbio per un altro incidente incidente avvenuto in prossimità di via Luigi Biolchini della zona Naturalmente quella di viale Marconi sulla restante rete viaria cittadina non moltoregistrato in questi spostamenti ancora condizionati e penalizzati dal ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-12-2020 ore 14:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A24/A25, chiusure notturne per Traforo Gran Sasso da mercoledì a sabato

PESCARA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nel Traforo del Gran Sasso sarà disposta la chiusura al traffico dell’autostrada A24, nel ...

Maltempo, a Roma allagamenti e alberi crollati. Caos Ostia, stabilimento spazzato via

Capitale sotto la pioggia battente e sferzata dal vento. Allerta rossa oggi a Roma - e per le prossime 36 ore - a causa del maltempo. Traffico in tilt per chiusure delle strade a causa del ...

PESCARA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nel Traforo del Gran Sasso sarà disposta la chiusura al traffico dell’autostrada A24, nel ...Capitale sotto la pioggia battente e sferzata dal vento. Allerta rossa oggi a Roma - e per le prossime 36 ore - a causa del maltempo. Traffico in tilt per chiusure delle strade a causa del ...