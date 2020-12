Traffico Roma del 08-12-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverdenon trovarti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Buonasera non moltoregistrato in queste ore nessuna segnalazione sulla raccordo anulare tutto regolare sulla Flaminia appena iniziato a lungo da un incidente avvenuto tra il raccordo è prima porta in quest’ultima direzione incidente lungo viale di Tor di Quinto in prossimità di via Federico Caprilli possibili disagi in direzione della Flaminia e al Flaminio da segnalare un incidente che sta provocando come in Piazza Melozzo da Forlì a ridosso di via del Vignola altro incidente in via di Casal Boccone in direzione di via Ugo Ojetti disagi contenuti incidente in viale Pico della Mirandola in corrispondenza di Piazzale dei Caduti della Montagnola altro incidente segnalato dalla polizia locale nella zona di Rebibbia in via Egidio Galbani in direzione della Tiburtina attenzione ...