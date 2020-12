Traffico Roma del 08-12-2020 ore 10:30 (Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione non molto il Traffico registrato sulle strade della capitale qualche problema legato soprattutto al maltempo possibili rallentamenti per allagamenti in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Prenestina poi in Viale di Tor di Quinto in prossimità di via Lupi Pietro è in via della Maglianella all’altezza del raccordo anulare a Colli Albani è stata riaperta al Traffico via Appia Nuova altezza di via Raffaele di Cesare in precedenza chiusa per alberi caduti sulla carreggiata Verso il raccordo anulare permane il restringimento della carreggiata in direzione del centro città in attesa dell’intervento di pulizia della sede stradale Ostia chiuso per la presenza di detriti sulla carreggiata il lungomare Lutazio Catulo tra il canale dei Pescatori e piazzale dell’aquilone nelle due carreggiate per i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione non molto ilregistrato sulle strade della capitale qualche problema legato soprattutto al maltempo possibili rallentamenti per allagamenti in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Prenestina poi in Viale di Tor di Quinto in prossimità di via Lupi Pietro è in via della Maglianella all’altezza del raccordo anulare a Colli Albani è stata riaperta alvia Appia Nuova altezza di via Raffaele di Cesare in precedenza chiusa per alberi caduti sulla carreggiata Verso il raccordo anulare permane il restringimento della carreggiata in direzione del centro città in attesa dell’intervento di pulizia della sede stradale Ostia chiuso per la presenza di detriti sulla carreggiata il lungomare Lutazio Catulo tra il canale dei Pescatori e piazzale dell’aquilone nelle due carreggiate per i ...

