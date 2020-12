Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia ricoverato a Palermo per Covid (Di martedì 8 dicembre 2020) l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro è stato portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, centro Covid di riferimento a Palermo. Risultato positivo negli scorsi giorni, le sue condizioni nelle ultime ore erano peggiorate. In ospedale gli è stata riscontrata una polmonite e l’ex presidente è stato ricoverato. Era stato lo stesso Cuffaro a comunicare la positività al Sars-Cov-2: “Cari amici, mi duole comunicarvi che attualmente mi ritrovo costretto in casa, a causa del temuto Covid che ha colpito anche me e e mia moglie. Le mie condizioni sono pressoché buone e volevo tranquillizzare tutti gli amici che quotidianamente mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020)naè stato portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, centrodi riferimento a. Risultato positivo negli scorsi giorni, le sue condizioni nelle ultime ore erano peggiorate. In ospedale gli è stata riscontrata una polmonite eè stato. Era stato lo stessoa comunicare la positività al Sars-Cov-2: “Cari amici, mi duole comunicarvi che attualmente mi ritrovo costretto in casa, a causa del temutoche ha colpito anche me e e mia moglie. Le mie condizioni sono pressoché buone e volevo tranquillizzare tutti gli amici che quotidianamente mi ...

