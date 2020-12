Torino, contestazione dei tifosi contro la squadra: «Svegliatevi, siete vergognosi» (Di martedì 8 dicembre 2020) I tifosi del Torino questo pomeriggio hanno contestato squadra, allenatore e presidente all’esterno dello stadio Filadelfia I tifosi del Torino questo pomeriggio hanno contestato squadra, allenatore e presidente all’esterno dello stadio Filadelfia. Non ci sono stati momenti di tensione ma i tifosi hanno richiesto ed ottenuto un confronto con la squadra, la quale ha sospeso la sessione di allenamento in corso. Presenti all’incontro anche il Team Manager Emiliano Moretti e il direttore sportivo Davide Vagnati. Il Torino, reduce dalla sconfitta nel derby con la Juventus, al momento si trova al terz’ultimo posto con sei punti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Idelquesto pomeriggio hanno contestato, allenatore e presidente all’esterno dello stadio Filadelfia Idelquesto pomeriggio hanno contestato, allenatore e presidente all’esterno dello stadio Filadelfia. Non ci sono stati momenti di tensione ma ihanno richiesto ed ottenuto un confronto con la, la quale ha sospeso la sessione di allenamento in corso. Presenti all’inanche il Team Manager Emiliano Moretti e il direttore sportivo Davide Vagnati. Il, reduce dalla sconfitta nel derby con la Juventus, al momento si trova al terz’ultimo posto con sei punti. Leggi su Calcionews24.com

