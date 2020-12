Tommaso Zorzi, tutti pazzi per la mamma. GF Vip, dopo la sorpresa al figlio è apoteosi sui social: chi è Armanda Frassinetti (Di martedì 8 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ ci sono state sorprese meravigliose nella diretta del 7 dicembre e uno dei concorrenti che più di tutti è passato dalla tristezza alla felicità è stato Tommaso Zorzi. Infatti, durante l’incontro con Francesco Oppini l’emozione l’ha fatta da padrona, ma poi è avvenuto anche un altro momento molto toccante. Infatti, la sua adorata mamma gli ha fatto un regalo inaspettato, presentandosi personalmente al programma. E la gioia dell’influencer è stata enorme. Durante l’incontro con il figlio, i telespettatori sono letteralmente impazziti per la donna. Ha infatti fatto colpo sul pubblico da casa, che sui social ha dato vita a commenti entusiastici. La signora si chiama Armanda Frassinetti ed ha subito dimostrato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ ci sono state sorprese meravigliose nella diretta del 7 dicembre e uno dei concorrenti che più diè passato dalla tristezza alla felicità è stato. Infatti, durante l’incontro con Francesco Oppini l’emozione l’ha fatta da padrona, ma poi è avvenuto anche un altro momento molto toccante. Infatti, la sua adoratagli ha fatto un regalo inaspettato, presentandosi personalmente al programma. E la gioia dell’influencer è stata enorme. Durante l’incontro con il, i telespettatori sono letteralmente imti per la donna. Ha infatti fatto colpo sul pubblico da casa, che suiha dato vita a commenti entusiastici. La signora si chiamaed ha subito dimostrato ...

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - obvae_ : RT @annullataa: Ah quindi mi state dicendo che dopo aver centrato la puntata su Tommaso Zorzi il Grande Fratello ha registrato record stagi… - minanakora : RT @Federicaaa11: FRANCESCO IERI SERA: “Tommy tu non hai idea, non posso dirti altro ma TU NON HAI IDEA FUORI” 3.649.000 spettatori, la p… - obvae_ : RT @Federicaaa11: FRANCESCO IERI SERA: “Tommy tu non hai idea, non posso dirti altro ma TU NON HAI IDEA FUORI” 3.649.000 spettatori, la p… - misssimpatia00 : RT @zerowidee: chissà se le zorpine riescono a scrivere un tweet senza dover necessariamente specificare che loro non amano solo tommaso zo… -