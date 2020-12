Tommaso Zorzi scopre che Giacomo Urtis ha una cotta per lui: la reazione imprevista dell’influencer (Di martedì 8 dicembre 2020) Giacomo Urtis ha confessato giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip di avere una cotta per Tommaso Zorzi. Quest’ultimo l’ha scoperto ed ecco la sua reazione. GF Vip: Giacomo Urtis ha una cotta per Tommaso Zorzi, lui lo scopre Qualche giorno fa vi avevamo raccontato che Giacomo Urtis da ospite della quinta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe diventato un nuovo concorrente ufficiale. Infatti, venerdì scorso Alfonso Signorini ha dato questa comunicazione in diretta. Ma il chirurgo dei vip oltre ad aver portato nuova energia e nuovi gossip nella Casa, ha anche sorpreso un po’ tutti con una dichiarazione inaspettata. Parlando con Selvaggia Roma ha ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 8 dicembre 2020)ha confessato giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip di avere unaper. Quest’ultimo l’ha scoperto ed ecco la sua. GF Vip:ha unaper, lui loQualche giorno fa vi avevamo raccontato cheda ospite della quinta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe diventato un nuovo concorrente ufficiale. Infatti, venerdì scorso Alfonso Signorini ha dato questa comunicazione in diretta. Ma il chirurgo dei vip oltre ad aver portato nuova energia e nuovi gossip nella Casa, ha anche sorpreso un po’ tutti con una dichiarazione inaspettata. Parlando con Selvaggia Roma ha ...

