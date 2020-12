"Tirannia, la rovina del pianeta: solo Trump difende l'Italia". Covid, il brutale attacco di Antonio Socci alla Cina (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancora un durissimo attacco, firmato Antonio Socci, contro la Cina. Quella Cina che potrebbe essere l'origine della pandemia da coronavirus. Quella Cina che, per certo, ha taciuto a lungo sul contagio in atto nel Paese, provocando agli albori del disastro pandemico danni incalcolabili a tutto il resto del pianeta. Sempre quella Cina che vacCina i suoi abitanti da questa estate e la cui economia viaggia a gonfie vele, mentre l'Occidente paga un conto salatissimo. E forse anche più di salatissimo. Su Twitter, dunque, piove l'ultimo sfogo firmato Socci: "In tutto questo sfacelo nessuno attacca la Cina che è l'origine della tragedia e non ha ancora detto la verità - premette la firma di Libero -. Media ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancora un durissimo, firmato, contro la. Quellache potrebbe essere l'origine della pandemia da coronavirus. Quellache, per certo, ha taciuto a lungo sul contagio in atto nel Paese, provocando agli albori del disastro pandemico danni incalcolabili a tutto il resto del. Sempre quellache vaci suoi abitanti da questa estate e la cui economia viaggia a gonfie vele, mentre l'Occidente paga un conto salatissimo. E forse anche più di salatissimo. Su Twitter, dunque, piove l'ultimo sfogo firmato: "In tutto questo sfacelo nessuno attacca lache è l'origine della tragedia e non ha ancora detto la verità - premette la firma di Libero -. Media ...

Coronavirus, Antonio Socci contro la Cina: "Il regime è la rovina del pianeta. E solo Trump difende l'Italia dalle loro menzogne"

Media occidentali e Vaticano sono accondiscendenti con la tirannia e tocca a Donald Tump difendere l'Italia dalle falsità del regime comunista che è la rovina del pianeta", conclude Antonio Socci.

