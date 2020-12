The Crown 4: Netflix offende la Regina? (Di martedì 8 dicembre 2020) La piattaforma di streaming Netflix, attraverso un suo portavoce, ha detto che non ha intenzione di dar seguito alla richieste, arrivate dal mondo politico e non solo, di aggiungere una precisazione prima degli episodi della serie, segnalando che si tratta di un “dramma”, di una versione romanzata. “I nostri abbonati capiscono”. Netflix dice no alla Regina d’Inghilterra. La piattaforma di streaming non ha intenzione di aggiungere alcuna precisazione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) La piattaforma di streaming, attraverso un suo portavoce, ha detto che non ha intenzione di dar seguito alla richieste, arrivate dal mondo politico e non solo, di aggiungere una precisazione prima degli episodi della serie, segnalando che si tratta di un “dramma”, di una versione romanzata. “I nostri abbonati capiscono”.dice no allad’Inghilterra. La piattaforma di streaming non ha intenzione di aggiungere alcuna precisazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

