Tg Musica | edizione dell’8 dicembre 2020

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sono stabili alla posizione numero uno della classifica dei video più visti quest'anno su YouTube con 'Karaoke' ma la musica dei Boomdabash non si esaurisce con un semplice tormentone. Esce l'11 dicembre 'Don't worry – Best of (2005-2020)', il disco che raccoglie i primi 15 anni di carriera del gruppo formato da Payà, Biggie Bash, Blazon e Mr. Ketra. Un vero e proprio "viaggio musicale" che contiene 22 dei brani più celebri della band. Tra i pezzi fondamentali della tracklist 'Un attimo', 'Non ti dico no' con Loredana Bertè, 'A tre passi da te' e 'Mambo salentino' con Alessandra Amoroso. Tre, invece, gli inediti 'Don't worry', che dà il titolo alla raccolta; 'Marco e Sara' e 'Nun tenimme paura', scritta e cantata con Franco Ricciardi.