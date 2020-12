TV7Benevento : Terremoto: Franceschini, 'grande gioia rivedere torre civica di Norcia restaurata'... -

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "E' una gioia rivedere la torre civica di Norcia restaurata”. Cosi il ministro per Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in un video messaggio ...L’intervento è stato finanziato anche da Brunello Cucinelli attraverso la sua Fondazione, e il contributo di Marc Benioff.