Tennis, Luca Nardi: “Vorrei la pesantezza di Sinner e la manualità di Musetti. Nel 2021 giocherò i Challenger” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Tennis italiano maschile sta vivendo un momento estremamente positivo: otto giocatori nella top-100 e quattro nella top-40 sono qualcosa che non si vedeva da circa 40 anni. Il duro lavoro paga e l’opera di ristrutturazione portata avanti dal direttore tecnico della FederTennis Filippo Volandri sta dando i suoi frutti. I giocatori e i tecnici, a differenza del passato, non sono lasciati soli al loro destino e c’è una maggior collaborazione tra la FIT e i circoli privati. Un modo di fare sistema che, dopo quella clamorosa semifinale al Roland Garros del 2018 di Marco Cecchinato, ha portato i Tennisti del Bel Paese a farsi vedere con una certa insistenza nel circuito internazionale. Un vero e proprio circolo virtuoso si è creato sia a livello seniores che tra i più giovani. Le prestazioni di Jannik Sinner (attuale n.37 ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilitaliano maschile sta vivendo un momento estremamente positivo: otto giocatori nella top-100 e quattro nella top-40 sono qualcosa che non si vedeva da circa 40 anni. Il duro lavoro paga e l’opera di ristrutturazione portata avanti dal direttore tecnico della FederFilippo Volandri sta dando i suoi frutti. I giocatori e i tecnici, a differenza del passato, non sono lasciati soli al loro destino e c’è una maggior collaborazione tra la FIT e i circoli privati. Un modo di fare sistema che, dopo quella clamorosa semifinale al Roland Garros del 2018 di Marco Cecchinato, ha portato iti del Bel Paese a farsi vedere con una certa insistenza nel circuito internazionale. Un vero e proprio circolo virtuoso si è creato sia a livello seniores che tra i più giovani. Le prestazioni di Jannik(attuale n.37 ...

Il tennis italiano maschile sta vivendo un momento estremamente positivo: otto giocatori nella top-100 e quattro nella top-40 sono qualcosa che non si vedeva da circa 40 anni. Il duro lavoro paga e l’ ...

