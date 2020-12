Tennis | ITF Dubai | Elisabetta Cocciaretto vince il derby di primo turno con Jasmine Paolini

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020)porta a casa ildidell’ITF W100+H di, battendo in tre set: il 5-7 6-2 7-5 arriva dopo 2 ore e 48 minuti di gioco. La marchigiana, che arriva dalle qualificazioni, affronterà ora la veterana rumena Sorana Cirstea, vincitrice con un netto 6-2 6-1 sulla numero 4 del seeding, la russa Anna Blinkova, in questo che è un torneo che, per essere ITF, non va molto lontano, per forza di gioco, da quelli che si chiameranno WTA 250 (ex International) dal 2021. Ilset è già piuttosto lottato nelle fasi iniziali: terzo game lungo con palla breake risolto dadopo 12 punti. Non molti minuti dopo è la marchigiana a togliere la ...