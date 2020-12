Tennis, Australian Open 2021: le qualificazioni si giocheranno a Doha o Dubai (Di martedì 8 dicembre 2020) Manca ormai solo l’ufficialità, ma le qualificazioni agli Australian Open si giocheranno al di fuori dell’Australia. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Marca, che ha fatto sapere che ormai anche gli organizzatori del primo Slam dell’anno hanno già comunicato questa notizia ai giocatori. Le qualificazioni dovrebbero iniziare il 4 gennaio e si terranno a Dubai o Doha. I giocatori che supereranno le qualificazioni (sia maschili sia femminili) si recheranno in Australia e dovranno svolgere una fase di quarantena di quattordici giorni, che è stata decisa dal governo Australiano. Nello stesso periodo delle qualificazioni si terranno in Australia quattro tornei (due maschili e due femminili) e l’ATP Cup ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Manca ormai solo l’ufficialità, ma leaglisial di fuori dell’Australia. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Marca, che ha fatto sapere che ormai anche gli organizzatori del primo Slam dell’anno hanno già comunicato questa notizia ai giocatori. Ledovrebbero iniziare il 4 gennaio e si terranno a. I giocatori che supereranno le(sia maschili sia femminili) si recheranno in Australia e dovranno svolgere una fase di quarantena di quattordici giorni, che è stata decisa dal governoo. Nello stesso periodo dellesi terranno in Australia quattro tornei (due maschili e due femminili) e l’ATP Cup ...

TennisWorldit : Hantuchova crede in S.Williams: 'Può raggiungere il record agli Australian Open' - sportface2016 : Ivan #Ljubicic: 'Federer motivatissimo. Australian Open? Forse al via prima dell'8 febbraio' - Ottobrern : RT @TennisWorldit: Australian Open 2021, vicino l'annuncio: il torneo inizierà l'8 febbraio - FEMsrl : Tennis, gli Australian Open slittano di tre settimane: al via dall'8 febbraio - TennisWorldit : Australian Open 2021, vicino l'annuncio: il torneo inizierà l'8 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Australian Tennis, Australian Open 2021: le qualificazioni si giocheranno a Doha o Dubai OA Sport Cocciaretto ancora brava a Dubai, sognando gli Australian Open

DUBAI - Elisabetta Cocciaretto centra il traguardo del main draw del 23 Al Habtoor Tennis Challenge 2020”, ricco torneo Itf femminile dotato di un montepremi di 100mila dollari che si ...

Tennis, Australian Open 2021: le qualificazioni si giocheranno a Doha o Dubai

Manca ormai solo l’ufficialità, ma le qualificazioni agli Australian Open si giocheranno al di fuori dell’Australia. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Marca, che ha fatto sapere che ormai anche ...

DUBAI - Elisabetta Cocciaretto centra il traguardo del main draw del 23 Al Habtoor Tennis Challenge 2020”, ricco torneo Itf femminile dotato di un montepremi di 100mila dollari che si ...Manca ormai solo l’ufficialità, ma le qualificazioni agli Australian Open si giocheranno al di fuori dell’Australia. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Marca, che ha fatto sapere che ormai anche ...