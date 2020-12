“Tampone negativo”, 24 ore dopo il Cdm con la Lamorgese: farsa-Conte, pensa che gli italiani siano fessi? (Di martedì 8 dicembre 2020) Giuseppe Conte è risultato negativo al tampone molecolare e di questo ce ne rallegriamo. Il premier si era sottoposto al test immediatamente dopo aver appreso la notizia della positività al coronavirus di Luciana Lamorgese, arrivata come un fulmine a ciel sereno - si fa per dire, viste le tensioni che avevano movimentato il governo fino a quel momento - proprio durante il Consiglio dei Ministri. Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio si sono immediatamente posti in isolamento fiduciario perché sedevano accanto alla titolare del Viminale: per precauzione lo stesso dovrebbero fare tutti gli altri presenti, dato che un “contatto stretto” è una persona che è stata a meno di 2 metri di distanza per almeno 15 minuti da un caso confermato di Covid nel periodo che va da 48 ore prima a 10 giorni dopo la diagnosi. La prima indicazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Giuseppeè risultato negativo al tampone molecolare e di questo ce ne rallegriamo. Il premier si era sottoposto al test immediatamenteaver appreso la notizia della positività al coronavirus di Luciana, arrivata come un fulmine a ciel sereno - si fa per dire, viste le tensioni che avevano movimentato il governo fino a quel momento - proprio durante il Consiglio dei Ministri. Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio si sono immediatamente posti in isolamento fiduciario perché sedevano accanto alla titolare del Viminale: per precauzione lo stesso dovrebbero fare tutti gli altri presenti, dato che un “contatto stretto” è una persona che è stata a meno di 2 metri di distanza per almeno 15 minuti da un caso confermato di Covid nel periodo che va da 48 ore prima a 10 giornila diagnosi. La prima indicazione ...

