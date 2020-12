Taison | “Vincendo saremmo qualificati Primo posto? Chi lo avrebbe immaginato”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) In conferenza stampa, in vista della gara di domani con l’Inter, ha parlato l’attaccante dello Shakthar Donetsk, il brasiliano. Queste le sue parole: “Domani ci aspetta un match troppo importante e sono focalizzato solo su questo. Il nostro è il girone della morte, ma voglio aiutare la squadra ad andare avanti in questa competizione. Non siamo una squadra difensiva, sarà una partita difficile, fatta di dettagli e tutti saranno importanti. L’Inter avrà momenti in cui si difenderà e per noi è uguale. Giocheremo come contro il Real Madrid, in casa e a Valdebebas. Proveremo a sbagliare il meno possibile. Pareggio? Difficile sapere se andrà bene, siamo certi della qualificazione solo se vinciamo”. Possibilità di arrivare primi: “Giochiamo ogni match per vincere, non esiste alternativa. Abbiamo rispetto per il nostro avversario, per il loro budget, ma non c’è solo ...